Macerata, 9 giugno 2021 - Bisogna tornare indietro fino al 22 settembre dell’anno scorso, oltre otto mesi fa, per ritrovare in provincia di Macerata una giornata come quella di ieri, cioè a zero contagi da Covid-19. È un dato che oltre a confermare il costante miglioramento della situazione epidemiologica, assume anche un forte valore simbolico. Se si considera che abbiamo avuto anche picchi con 257 nuovi positivi in un solo giorno, come è accaduto il 5 marzo, ad esempio, ben si capisce quanto l’effetto congiunto delle restrizioni e l’aumento continuo del numero dei vaccinati abbia costituito un binomio virtuoso.

L’anno scorso, dopo la prima ondata della pandemia, il primo giorno a contagi zero in provincia di Macerata fu invece il 20 maggio. Poi, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, si andò avanti con delle oscillazioni, fatte di intere settimane a zero contagi, e giorni in cui i nuovi positivi erano appena due o tre.



Fino, appunto al 22 settembre: ultimo giorno a contagi zero. Da quella data in poi la crescita è stata prima graduale, sempre nell’ordine di qualche unità, poi è diventata esponenziale: la seconda ondata della pandemia. Il virus ha quindi rallentato in prossimità delle vacanze natalizie, per tornare a correre fortemente tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. E poco importa se si sia trattato del prolungamento della seconda ondata, oppure dell’inizio della terza: gli effetti, purtroppo, si sono visti e sono stati più devastanti della prima.



Solo ad esaminare il numero delle vittime, si capisce quanto dura sia stata la situazione: nella prima ondata i morti si erano fermati a quota 165, oggi sono 511: 346 in più rispetto alla primavera del 2020. Fortunatamente anche, da questo punto di vista le cose stanno andando per il meglio. Anche ieri, infatti, non ci sono state nuove vittime a causa del Covid-19 nelle Marche. In provincia di Macerata, i ricoveri sono saliti da 18 a 19, tutti al Covid Hospital di Civitanova, mentre il numero delle persone in quarantena continua a diminuire, da 1.045 a 976 (69 in meno). Invariato a 98 il numero dei ricoveri a livello regionale, ma quelli in terapia intensiva scendono da 17 a 15. Il numero delle persone in isolamento domiciliare passa da 3.272 a 3.146 (126 in meno), mentre gli attualmente positivi (isolamento domiciliare più ricoverati) passano da 3.370 a 3.244 (126 in meno).

Il numero dei dimessi e dei guariti sale da 96.748 a 96.905 (157 in più), mentre quello delle persone in quarantena passa da 4.193 a 3.885 (308 in meno). Il servizio sanità della Regione ha comunicato che sono stati testati 2.725 tamponi: 1.229 nel percorso per le nuove diagnosi (di cui 328 nello screening con il percorso antigenico) e 1.496 nel percorso dei guariti, con un rapporto tra positivi e testati pari al 2,7%. I positivi nel percorso per le nuove diagnosi sono 33: 6 in provincia di Ancona, 9 in provincia di Pesaro-Urbino, 5 in provincia di Fermo, 12 nella provincia di Ascoli, 1 proveniente, da fuori regione.