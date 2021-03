Civitanova Marche (Macerata), 31 marzo 2021 - Se ne vanno a pochi giorni di distanza l’una dall’altro, due coniugi civitanovesi. In una settimana il Coronavirus si è portato via le loro vite e un amore durato più di cinquanta anni. Lei, Maria Giuseppina Vittori, aveva 79 anni ed è morta il 22 marzo all’ospedale "Murri" di Fermo.

Lui, Sauro Coscia, di anni ne aveva 78, e si è spento al Covid Hospital di Civitanova, domenica scorsa. Che la sua Maria Giuseppina non ce l’aveva fatta non glielo avevano detto, mentre lottava in un letto nel modulo di terapia semi-intensiva del Covid Hospital. Sembrava che stesse un po’ meglio – almeno dalle videochiamate che faceva con i familiari –, poi però è subentrata una complicazione, un collasso provocato da uno pneumotorace, e Sauro non ce l’ha fatta a superare la crisi. Come quelle vite intrecciate da sempre, il filo invisibile che le legava si è spezzato per entrambi.

Enormi il vuoto lasciato, e il dolore, per i figli Marco e Davide, per la loro nipote Matilde, per i loro fratelli e sorelle, colpiti da due lutti tanto gravi. Mercoledì scorso, hanno celebrato il funerale di Maria Giuseppina e, pochi giorni dopo, lunedì, quello di Sauro, nella chiesa di San Giuseppe Operaio, la parrocchia del quartiere in cui vivevano, in via Fratelli Bandiera, a Civitanova. Una notizia che ha scosso la comunità. Nessuno dei due coniugi aveva gravi problemi di salute. Si erano contagiati circa un mese fa, prima lui e poi lei.

Settimane di cure e di speranza; Maria Giuseppina nel reparto Covid dell’ospedale "Murri" di Fermo, dove un figlio lavora come infermiere, perché a Civitanova non s’era trovato un posto, mentre Sauro è stato ricoverato subito al Covid Hospital di Civitanova. Pochi anni fa, avevano festeggiato le nozze d’oro, cinquanta anni di matrimonio, una vita insieme tra sacrifici e soddisfazioni. Sauro, che era stato anche donatore di sangue e conosciuto nel mondo Avis, si godeva la pensione dopo avere portato avanti una fabbrichetta a conduzione familiare, mentre Maria Giuseppina, che lo aveva aiutato nell’attività lavorativa, si occupava della casa, come aveva sempre fatto. Poi è arrivato il Covid, che in un mese ha spazzato via tutto.

Quella dei coniugi Coscia è la seconda coppia civitanovese uccisa dal Coronavirus. Un mese fa, a Santa Maria Apparante hanno detto addio a Giuseppina Silenzi, di 70 anni, e a Vincenzo Storani, 76enne, marito e moglie, morti a tre giorni di distanza l’una dall’altro, lei il 24 febbraio e lui il 27 febbraio. Entrambi erano ricoverati alla fiera Covid.

