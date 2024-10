Cpia, conclusi i corsi del progetto Erasmus per docenti

Il Cpia di Macerata ha concluso il progetto "KA122-ADU – Short term project for mobility of learners and staff in Adult Education" che ha coinvolto numerosi gruppi di docenti in varie mobilità internazionali. Come obiettivo, il miglioramento delle metodologie didattiche e dell’apprendimento da parte di docenti e discenti, che risponde alla volonta del progetto Erasmus+ di seguire le quattro macroaree del digitale, dell’inclusione, della sostenibilità ambientale e della partecipazione alla vita democratica. Il meeting conclusivo si è tenuto alla fine dello scorso luglio, con la partecipazione della dirigente del Cpia, Simona Lombardelli, Emanuela Marianecci, che connette il team maceratese con gli hosting partners esteri, e Alfredo Bottazzo, esperto nel coordinamento e supporto alla progettazione esecutiva per "Erasmus plus accreditamento 2021-2027 – call 2023". Presenti anche le referenti del progetto, Simona Corazza e Francesca Cruciani. Due le attività corsuali organizzate dal CPIA di Macerata: una tenutasi ad Helsinki (Finlandia) dal 21 al 30 agosto 2023 e una a Bruxelles (Belgio) dal 27 dicembre al 6 dicembre 2023. Dal 19 maggio al 2 giugno scorsi, invece, circa venti insegnanti hanno svolto una mobilità di job-shadowing a Cadice, in Spagna, riportate poi dagli stessi attraverso fotografie, video e racconti.