Crolla il soffitto, zia e nipote costretti a dormire fuori casa

Crolla il solaio in bagno, un uomo e una donna costretti a dormire fuori casa.

L’allarme è scattato l’altra notte, intorno alle 23, in una abitazione in via della Vela, non lontano dall’istituto Stella Maris a Civitanova. Per cause che sono ancora da chiarire, all’improvviso sono crollati alcuni mattoni dal soffitto del bagno di una casa. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in seguito al cedimento. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, allertati dai proprietari dell’appartamento, zia e nipote, rispettivamente di 82 e 51 anni. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata. Sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici del Comune. I proprietari dell’abitazione sono stati costretti a trascorrere la notte in una struttura alberghiera nelle vicinanze, in attesa che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza all’interno dell’appartamento.

Chiara Marinelli