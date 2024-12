Dai mercatini alle mete più calde. Natale e Capodanno lontano da casa

Sono tanti i civitanovesi che hanno scelto di brindare all’arrivo del nuovo anno a Parigi e nelle capitali europee. Affollati i mercatini natalizi, specialmente a Napoli, mentre l’incognita neve ha convinto molti a posticipare la settimana bianca. Chi partirà per trascorrere giorni di divertimento sugli sci ha optato per i mesi di gennaio e di febbraio. Non mancherà chi trascorrerà il Natale tra Lapponia e Norvegia e chi, invece, lo farà al mare, sul mar Rosso e in Kenya. Perché quest’anno in molti hanno deciso di non dare retta al detto "Natale con i tuoi…" ma di fare le valigie e partire. È il bilancio di Francesca Cerolini (nella foto), titolare dell’agenzia Travel Lust Viaggi in via Regina Elena. "Quest’anno la gente si è mossa tardi, pensando di risparmiare – ha detto –. Ma per risparmiare serve muoversi per tempo. Più si arriva tardi, più si paga e quest’anno i prezzi dei voli sono alti. Nel periodo, ad esempio, del ponte dei morti i prezzi sono ancora abbordabili. Quest’anno i mercatini natalizi sono affollatissimi. I viaggi organizzati con l’autobus sono sold out, da novembre fino all’Epifania. Bene il Trentino e Napoli, che mai come quest’anno va molto di moda". Nel periodo delle feste le mete preferite sono le capitali europee. Parigi stacca tutte, e di tanto. Chi vuole risparmiare ha scelto Praga e Barcellona, un po’ più economiche. "Quest’anno in tanti si muoveranno proprio a Natale. Gli anni passati – ha continuato Cerolini – quando si proponeva un viaggio sotto Natale in molti posticipavano la data della partenza, perché dicevano "il Natale si passa in famiglia, a casa". Quest’anno invece in tanti hanno optato per i pacchetti natalizi. Pochissimi i viaggi prenotati sotto Natale per le settimane bianche. Chi chiede, lo fa per gennaio e febbraio, quando costa meno e c’è più sicurezza sulla presenza della neve. Tra le mete più gettonate ci sono la Norvegia, Rovaniemi, soprattutto da gennaio". Per chi vuole il mare, spiegano dall’agenzia, c’è il boom del mar Rosso, diverse prenotazioni anche per gli Emirati Arabi, tantissimo il Kenya, ma anche Mauritius e Thailandia. "E, come sempre, New York: si trovano voli a prezzi bassissimi, sono poi gli hotel che hanno costi molto alti. E, dunque, si fa una media. Le crociere, invece, attirano più che altro nei mesi estivi" ha concluso Cerolini.