Delegazione cinese ricevuta in Comune: "Avanti nel solco di padre Matteo Ricci"

L’amministrazione comunale di Macerata ha ricevuto una delegazione dell’Administration institute di Pechino. L’incontro è stato promosso da padre Giovanni Sun, direttore del centro studi Li Madou. Erano presenti il sindaco Sandro Parcaroli, la vice Francesca D’Alessandro, l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta e il vicepresidente della Provincia Luca Buldorini. La delegazione cinese era guidata dal vice presidente dell’Administration Institute, Li Yunchi.

"Abbiamo confermato la volontà di proseguire nel solco tracciato da padre Matteo Ricci e di dare vita a un gemellaggio tra Macerata e il distretto di Xicheng, come anticipato nei mesi scorsi all’ambasciatore italiano in Cina Massimo Ambrosetti – ha detto Parcaroli –. Ci auguriamo di gettare le basi per progetti concreti che tocchino non solo l’aspetto culturale, turistico e storico che lega i due Paesi, ma anche che si sviluppino relazioni commerciali, imprenditoriali ed economiche".