Derby Recanatese sorride, esordio amaro per Brini

fermana

0

recanatese

1

FERMANA (4-3-3) Perri 5,5; Cocino 5,5, Tafa 4,5, Karkalis 6,5, Tomassini 5,5; Fontana 4,5, Romizi 5,5 (1’ st Valsecchi 6), Mavrommatis 6; De Silvestro 6,5, D’Agostino 6 (22’ st Casucci), Sardo 6 (35’ st Granatelli sv). A disposizione: Di Stasio, Bonugli, Bartoli, Dragomir, Msikine, Carosi. Allenatore: Fabio Brini

RECANATESE (3-4-1-2) Del Bello 6,5; Ferrante E. 6,5, Bellusci 6, Cusumano 6,5; Ferrante D. 6,5, Gomez 7,5 (35’ st Valleja 5,5), Canonici 6, Pesaresi 6,5 (1’ st Mordini 6); Pierfederici 5,5 (1’st Alfieri 7); Spagna 6,5, D’Angelo sv (20’ Pepa) A disposizione: Mascolo, Masi, Bruzzeghese, Marchegiani, Ghergo. Allenatore: Lorenzo Bilò

Arbitro: Stefano Laugelli di Casale Monferrato

Reti: 10’st (rig) Alfieri

Note: spettatori 1158 circa. Ammoniti Pierfederici, Romizi, Tafa, Fontana, Cocino, Canonici, De Silvestro. Espulso 20’st Tafa per doppia ammonizione, espulso al 33’st Fontana per doppia ammonizione Corner: 3 - 6. Recupero 1 + 4

La Recanatese si conferma vittoriosa al Bruno Recchioni, esattamente con lo stesso risultato di un anno fa, e conferma la tradizione negativa della stagione con lo stadio amico ancora senza successi. Terzo 1-0 consecutivo per la squadra di Bilò che si mostra concreta e determinata di contro una Fermana che avuto le sue occasioni ma si è sciolta dopo il vantaggio, con un tasso di nervosismo elevato che ha portato al pesante doppio rosso di Tafa e Fontana.

Debutto amaro per Fabio Brini sulla panchina della Fermana con i tifosi che hanno continuato nella loro presa di posizione con i soliti cori riservati alla famiglia Simoni cui si sono aggiunti stavolta anche quellinei confronti del direttore generale e del direttore sportivo. In campo subito il neo arrivato De Silvestro che si accomoda sulla destra in un 4-4-2 abbastanza liquido con D’Agostino e Sardo davanti, vista la squalifica di Bianchimano. Consueto 3-4-1-2 invece per Bilò in cui Spagna e D’Angelo sono i riferimenti con Pierfederici alle spalle. Primo tempo con la Recanatese che fa muovere maggiormente il pallone con un palleggio apprezzabile ma che porta solo un paio di incursioni pericolose dalla sinistra. L’uscita di D’Angelo per infortunio muscolare placa la manovra ospite e la Fermana prende in campo alla mezz’ora con una ripartenza sulla sinistra che porta al tiro Sardo su cui Del Bello decisivo ma manca il tap-in di poco De Silvestro.

Lo stesso attaccante canarino protesta per un atterramento in area di rigore nel finale di tempo ma l’arbitro sorvola. Ripresa con Romizi out in avvio (non al top) ma anche Mordini e Alfieri subito dentro per i leopardiani al posto di Pierfedrici e Pesaresi. Dopo 10 minuti cambia tutto: punizione di Bellusci, D’Agostino salta col braccio alto e rigore inevitabile che Alfieri trasforma con freddezza. Contraccolpo pesante per la Fermana che perde anche i nervi con Tafa fuori per doppio giallo e al trentesimo stessa sorte per Fontana. Recanatese che non affonda e Fermana che sfiora il pari con Valsecchi di testa, stoppato da Del Bello. Nel finale Valleja spreca due buon occasioni per raddoppiare e la gara si chiude con i leopardiani che esultano per un successo pesante.

Roberto Cruciani