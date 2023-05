Direttori Ast, ecco gli idonei Corsi ammessa con riserva

La Regione ha approvato l’elenco degli idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale delle aziende sanitarie territoriali. Il dirigente del settore risorse umane Paola Cercamondi ha firmato il decreto, alla fine dei lavori della commissione apposita. Un passo che prelude alla nomina – da parte della Regione Marche – dei nuovi direttori, attesa per le prossime ore. Tra gli idonei figurano nomi noti come il matelicese Pierluigi Gigliucci, ex dirgente Asur, gli ex direttori Asur Alessandro Marini e Nadia Storti (oggi commissario dell’Ast di Ancona), il maceratese Alberto Carelli, Antonio Draisci, attuale dirigente in Regione, Fabrizio Trobbiani di Civitanova e il sub commissario dell’Ast Macerata Daniela Corsi, per la quale però si è in attesa della fine del ricorso al tribunale del lavoro contro il ministero della salute, in merito alla sua idoneità alla selezione. Per questo il nome dell’ex direttrice dell’Area Vasta 3 è stato inserito con "riserva".

Nell’elenco ci sono poi Agostina Aimola, Angelo Aliquò, Maurizio Bevilacqua, Michele Brait, Maria Capalbo (ora alla guida dell’Inrca), Massimo De Fino, Simona Dei, Daniela Donetti, Massimo Esposito, Gilberto Gentili (oggi al vertice dell’Ast di Pesaro), Roberto Grinta, Romeo Magnoni, Francesco Marchitelli, Nicola Nardella, Nicoletta Natalini, Riccardo Mario Paoli (sub commissario dell’Ast di Ancona), Monica Piovi, Joseph Polimeni, Marco Ricci, Giovanni Stroppa e Antonino Zagari. Tra questi trenta idonei, su 91 che all’inizio hanno chiesto di partecipare alla selezione, ora la Regione dovrà scegliere i nuovi direttori delle aziende sanitarie territoriali appena costituite. L’auspicio è che la scelta possa avvenire a breve, per iniziare ad avere l’operatività delle strutture amministrative dopo la riforma varata nei mesi scorsi da Palazzo Raffaello. Da un mese circa, l’Ast 3 di Macerata è retta da Armando Gozzini, direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria di Ancona, succeduto al commissario Antonio Draisci, nel frattempo nominato, per tre anni, direttore del Dipartimento Salute della Regione.

re. ma.