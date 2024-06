"Disagi per il traffico e i cantieri. Pronto a incontrare i cittadini"

"Mi impegno a incontrare i cittadini delle zone Vittorio Veneto – Trento e Trieste, coinvolgendo anche il comitato di quartiere. Io ci sono. Ma i residenti non sono stati lasciati soli: il comandante della polizia locale Andrea Isidori e l’assessore Flavia Giombetti pochi giorni fa avevano già incontrato alcuni di loro". Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi interviene dopo l’appello degli abitanti del quartiere. "In questa parte della città i problemi risalgono agli anni Ottanta – dice Sclavi –, in alcune zone non si sarebbe dovuto costruire così. Dopo il terremoto lo stress qui è stato fortissimo; però a ricostruzione completata avremo un quartiere nuovo. Ribadisco la mia disponibilità, ma serve la collaborazione di tutti, privati inclusi". E sulla sosta selvaggia davanti ai civici 28, 30 e 32, anticipa che saranno regolamentati i posti. "Pur avendo apportato già un miglioramento per la sicurezza e la fluidità nella circolazione in via Montello – afferma il comandante Isidori – valuteremo la proposta dei residenti, che chiedono di invertire il senso di marcia in via Piave, compatibilmente col traffico pesante legato alla ricostruzione".

Sui cantieri la polizia locale dice di aver "ereditato la situazione". "In passato sono state date autorizzazioni senza tenere abbastanza conto della fluidità e della sicurezza del traffico. Buche e avvallamenti si generano anche con il passaggio dei mezzi pesanti, ma su alcuni punti più critici che abbiamo già segnalato all’ufficio manutenzione, come ad esmepio in via Isonzo, stiamo pensando a interventi tampone; non possiamo procedere con soluzioni definitive finché la ricostruzione è in atto. Infine sul fronte pattuglie, pur trovandoci in carenza di personale in particolare in estate, cercheremo di potenziare la presenza e di essere più attenti". "C’è tutta la volontà di risolvere i problemi e di essere vicini ai cittadini – conclude l’assessore Giombetti –. Dispiace che abbiano detto non ci sia dialogo perché la disponibilità c’è sempre stata. Con il comandante Isidori abbiamo fatto un sopralluogo nei cantieri, li monitoriamo. Cercheremo di fare meglio, ma serve il buonsenso di tutti. Per il degrado nelle case terremotate, possiamo solo sollecitare i proprietari".

La vicesindaco Alessia Pupo ha distribuito al comitato di quartiere il questionario per il Piano eliminazione barriere architettoniche.