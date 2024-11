Disagio giovanile, esperti a confronto alla Santa Madre di Dio

Lunedì, alle 16.30 nell’oratorio della chiesa Santa Madre di Dio, l’associazione "Insieme in sicurezza" ha organizzato un dibattito pubblico dedicato ai più giovani e alle loro famiglie per parlare del tema: "Disagio giovanile: le agenzie educativa sono in crisi o impotenti?". Interverranno Alessandra Fermani, docente di psicologia sociale all’Università di Macerata, Maria Antonella Angerilli già dirigente scolastica, Roberta Cesaroni coach adolescenziale, don Carlos Munoz Caceres, parroco della parrocchia Santa Madre di Dio, e Alessandro Porro, responsabile della scuola calcio della società sportiva maceratese. Coordinerà i lavori Tiziana Tombesi, già prefetto di Crotone e componente del direttivo dell’associazione, mentre l’introduzione sarà a cura del presidente onorario Giorgio Iacobone (nella foto). L’iniziativa sarà trasmetta in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione "Insieme in sicurezza". "Cercheremo di analizzare l’argomento – fanno sapere i promotori dell’iniziativa – con delle qualificate personalità ognuna delle quali è impegnata o lo è già stata, in settori differenti del mondo del lavoro a contatto con i nostri ragazzi".