Disavventura di un pensionato al Parco dei Torrioni. Va nel bagno pubblico ma la maniglia è rotta e resta bloccato in attesa dei soccorsi

Una mattinata da dimenticare per E.F., un recanatese di 76 anni che ieri si è trovato coinvolto in una curiosa (e un po’ spiacevole) avventura. Il pensionato, infatti, è rimasto bloccato all’interno di un gabinetto pubblico ricavato da un vecchio vespasiano situato nell’area del Parco dei torrioni, nel quartiere Mercato di Recanati.

Una situazione che, senza dubbio, avrebbe potuto finire in modo molto peggiore se non fosse stato per una buona dose di fortuna. Il bagno in questione, purtroppo, non era in perfette condizioni: la porta del gabinetto riservato alle donne era stata danneggiata dai soliti vandali notturni, mentre quella del gabinetto degli uomini a prima vista sembrava a posto. Senza pensarci troppo, E.F. è entrato nel bagno tirandosi la porta dietro di sé. Solo che, al momento di uscire, si è accorto che la maniglia interna era assente e così è rimasto intrappolato dentro. Fortunatamente, l’uomo aveva con sé il suo telefonino e ha subito iniziato a chiamare aiuto contattando anche la polizia municipale. Dopo circa mezz’ora di attesa, un addetto è finalmente arrivato per liberarlo dalla scomoda situazione.

"Evidentemente mi è andata bene – ha commentato il malcapitato –. Se mi fosse successo di notte, magari senza un telefonino in tasca, sarei rimasto lì per ore, al freddo". Purtroppo non è la prima volta che questi bagni sono presi di mira dai soliti vandali, che sono arrivati persino a divellere da terra il water rovesciandolo su di un fianco o ad abbattere a suon di calci, come è capitato l’altra notte, la porta d’ingresso del bagno delle donne mandandola in frantumi.