"Dodici aperture in quattro mesi. Nuove energie per il centro storico"

"I giovani stanno investendo con idee e visione, nel 2024 ci sono state dodici nuove aperture, a fronte di pochissime chiusure". Il presidente dell’associazione commercianti centro storico Giuseppe Romano si esprime sullo stato del commercio in città, evidenziando che "molte delle nuove attività sono state avviate da giovani imprenditori. Ragazzi e ragazze che hanno scelto di investire nel cuore della città, con progetti chiari, stili distintivi e una voglia evidente di costruire qualcosa di stabile. Sono arrivate nuove energie. La qualità delle aperture racconta un centro che non viene più visto come ‘spazio difficile’, ma come un’opportunità reale. Dalla moda all’estetica, dalla ristorazione ai servizi, le attività nascono con l’obiettivo di restare, crescere e fare squadra. Chi viene qui non lo fa per provare – spiega Romano – ma perché ha valutato, studiato e deciso con convinzione. Questo significa che il centro ha ripreso un valore concreto". Romano sottolinea che le aperture sono legate alle nuove generazioni: "Vedono nel centro storico non il passato, ma un futuro da costruire. Il loro approccio è moderno, veloce, strutturato. Portano format nuovi, parlano il linguaggio delle persone, sanno usare bene i social e curano ogni dettaglio. Sono la conferma che qui si può fare impresa anche partendo da zero". Dall’8 al 10 maggio torneranno in città gli aperitivi europei, un evento che "coinvolgerà i locali del centro in un clima di socialità, gusto e condivisione. E molti dei nuovi imprenditori saranno protagonisti diretti di queste serate, a dimostrazione di quanto siano già parte attiva del tessuto urbano. Poi l’associazione commercianti centro storico sta organizzando per il 7 giugno la fiera dei prodotti locali in piazza della Libertà". Romano chiude lanciando un appello: "Il centro storico non si vive con la critica, ma con la presenza. Ci sono aperture, c’è entusiasmo, c’è voglia di fare. È questo il nostro centro. E oggi merita fiducia, visione e continuità".