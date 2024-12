"Il 24 e il 25 dicembre siamo chiusi, come ogni anno: è l’unica festa che passiamo in famiglia e vogliamo mantenere questa tradizione. A Santo Stefano e Capodanno siamo pieni. Nel mese di dicembre, a ridosso delle feste, c’è molto movimento tra pranzi e cene aziendali". Clarissa Budassi è la caposala nel ristorante di famiglia "Il Nido dell’aquila" di Monte Cavallo. "I piatti più richiesti sono quelli che a casa non si fanno più – continua –, come coratella, cotiche e fagioli, zampetti, lumache ecc. Registriamo la stessa affluenza del 2023; abbiamo le domeniche piene fino a febbraio. I clienti arrivano soprattutto dalla costa, Civitanova, e dall’Umbria".