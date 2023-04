Domenico Broccolo, addio al fondatore dello chalet la Lampara

Alla bella età di 94 anni è venuto a mancare Domenico Broccolo. E’ stato una figura importante nella Civitanova che aveva, negli anni 5060, avviato il suo percorso di crescita. Domenico ha portato avanti l’attività alberghiera fondata dalla famiglia, l’hotel Fontespina, potenziandone l’accoglienza e realizzando la Lampara, uno dei primi chalet della spiaggia nord, frequentato soprattutto dai clienti del suo albergo, ma anche luogo di danze e intrattenimento durante le stagioni estive. Ospite quasi fisso era Jimmy Fontana, ma anche altri artisti che allora andavano per la maggiore. Domenico era anche un velista provetto e uno dei soci fondatori del Club Vela; è stato lui a realizzare il pontile Medusa. Impegnato anche sul fronte della pesca e del potenziamento del porto. Broccolo è stato uno dei principali collaboratori di Luigi Gasparroni, per tutti Luciettò, armatore che spese una vita per la realizzazione del porto rifugio. In più occasioni, fu proprio "Dome’" ad accompagnarlo a Roma a discutere e battagliare con ministri e direttori di ministero.

Giuliano Forani

(foto pubblica su Facebook)