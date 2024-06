Donato un defibrillatore al Comune. Più sicurezza per i cittadini

Ultimi interventi dell’amministrazione comunale targata Luca Giuseppetti. In questi giorni è stato concluso il recupero del parcheggio di via Faleriense, all’uscita del paese in direzione Sarnano, realizzato con fondi del Pnc area sisma per 345mila euro totali. Un parcheggio di scambio comprensivo di posteggi riservati ai disabili.

Su fronte dell’accoglienza invece la ditta Rhutten ha appena concluso i lavori di allestimento della rotatoria alle porte del paese di Caldarola. La rotonda infatti è stata adottata dall’azienda dell’imprenditore Mario Marinelli che l’ha completamente rinnovata grazie anche all’impegno dei suoi collaboratori: nello specifico Eddy Di Lupido, responsabile conto economico, Simonetta Carucci responsabile marketing e Marco Ciriaco dell’ufficio grafico.

Infine il sindaco Giuseppetti vuole ringraziare anche la Croce Rossa per aver donato un defibrillatore a servizio dell’intera comunità. Il kit di cardio-protezione Dae rientra nel progetto di implementazione della rete di supporto alla comunità dei territori del cratere sisma 2016 avviato lo scorso anno dalla presidente Cri Monica Scalzini, il cui mandato si è concluso alcune settimane fa. Posto all’ingresso del nuovo municipio, garantirà la sicurezza dal punto di vista sanitario. In breve la Croce Rossa, guidata dalla neo presidente Giulia Barabucci, in accordo con il Comune di Caldarola organizzerà dei corsi di formazione rivolti al personale comunale e ai tutti i cittadini che vorranno

accreditarsi per un uso attento e consapevole dello stesso defibrillatore.