Dopo 35 anni di attività chiude l’IP: "Impossibile andare avanti"

"Cari amici e clienti, dopo 35 anni di attività come gestore del distributore IP a Tolentino, è arrivato per me il momento di prendere una decisione molto difficile: chiudere. È stata un’avventura straordinaria, fatta di lavoro, passione e tante persone speciali che ho avuto il privilegio di conoscere". Con queste parole Fabio Diasprotti, gestore del distributore di benzina in via Nazionale, ieri ha annunciato la chiusura. È stato l’ultimo giorno per lui, in questo settore da 35 anni (gli ultimi 15 nella zona attuale, prima a un centinaio di metri). "Non c’è più la possibilità di andare avanti, si fa fatica ad andare in pareggio di bilancio – aggiunge –. Quindi a malincuore abbiamo preso questa scelta (la società è proprietaria del distributore). Ci tengo a ringraziare tutti per la fiducia, il supporto e le chiacchiere che hanno reso questi anni speciali. A parte me, restano pochi in città proprio con una persona che fa il servizio. Anche se questa fase si conclude, porterò sempre con me il ricordo di questi anni passati insieme. È un saluto, ma non un addio, sarò sempre felice di incontrarvi per strada e scambiare due parole. Grazie di cuore a tutti per aver fatto parte di questo percorso. È un saluto al lavoro, ma non a voi".