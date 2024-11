Dopo vent’anni chiude la gelateria Enjoy: "Realtà solida, grazie a tutti"

Domenica è stato l’ultimo giorno al timone della gelateria Enjoy per Cinzia Del Dotto (nella foto): ha deciso di cedere l’attività, di metterla in vendita. "Si tratta di un’attività fiorente, con un numero di clienti elevato, tutto documentabile, e mi dispiace tanto lasciare dopo venti anni – racconta la titolare –, ma ho deciso "semplicemente" di cambiare vita. Di fare una vita più regolare, di dedicare più tempo a mio figlio. Ho amato tantissimo Enjoy, ho aperto la gelateria con infinita passione, ma ora, come donna e come mamma, ho scelto di intraprendere una strada diversa".

Centinaia e centinaia i messaggi di affetto per lei; l’altro giorno dietro al bancone si è commossa nell’abbracciare i clienti. Però è tempo di un nuovo capitolo di vita. "Dopo venti anni di sorrisi, coni e momenti condivisi, è giunto il momento di salutarvi – ha scritto in una sorta di lettera aperta su Facebook -. La nostra gelateria, nata dal desiderio di portare dolcezza e freschezza, si avvicina a una nuova fase e stiamo cercando qualcuno che abbia voglia di portare avanti questa avventura. Se c’è qualcuno interessato a rilevare l’attività, siamo disponibili a offrire un periodo di affiancamento iniziale per garantire una transizione serena. L’attività ha tanti clienti affezionati e ha un prezzo di vendita accessibile, soprattutto considerando l’eccellente stato in cui è tenuta. Chi deciderà di portare avanti questa realtà potrà contare su una clientela già solida e iniziare a lavorare fin da subito. Voglio ringraziarvi di cuore per tutto quello che abbiamo vissuto insieme – ha aggiunto rivolgendosi alle tante persone che hanno fatta tappa nella gelateria -. Ogni sorriso, ogni chiacchierata e ogni parola di apprezzamento ha reso questi anni speciali e indimenticabili. Il vostro sostegno ha dato valore e significato a questa avventura, rendendola molto più di un semplice lavoro. Sappiate che custodirò nel cuore ogni momento passato insieme. È stato un onore e un privilegio far parte della vostra vita e accompagnarvi con i nostri gelati in tante occasioni. Grazie di cuore a tutti voi. Spero che questo non sia un addio, ma solo un ’arrivederci’".

Da domenica la gelateria è chiusa, ma la speranza per Del Dotto è che presto qualcuno si faccia avanti per la cessione dell’attività affinché Enjoy, in viale Foro Boario, possa continuare ad esistere e regalare ancora tanti dolci momenti.

Lucia Gentili