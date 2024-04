Doppia giornata con Pino Diomede. Si parla di innovazione

Appuntamento dopodomani, alle 18.30, nella Delegazione municipale di Porto Potenza con l’incontro pubblico "Navigando nel futuro: innovazione per migliorare la qualità della vita e promuovere la crescita sostenibile", patrocinato dal Comune. Ad organizzarlo è Pino Diomede, già noto cantante e animatore per eventi e titolare della ditta artigianale "InciSo". "Mi piace mettermi in gioco, le sfide e la crescita fanno parte della mia persona – spiega Diomede –. Sarò affiancato da professionisti e amici che hanno aiutato me e tante altre persone a raggiungere obiettivi. Ovviamente l’interesse comune sarà la passione per i viaggi".