Doppio infortunio sul lavoro nei cantieri edili

di Paola Pagnanelli

Due infortuni sul lavoro ieri mattina, entrambi nel corso di lavori edili. Il primo è avvenuto poco dopo le 10 a Sant’Angelo in Pontano. Un 54enne della provincia è caduto da circa due metri di altezza: era salito su una scala per montare il pergolato di una casa, quando purtroppo ha perso l’equilibrio ed è caduto. Subito sono stati chiamati i soccorsi, e il personale del 118, dopo averlo stabilizzato, in ambulanza lo ha portato a Macerata in codice rosso. A quanto sembra l’uomo, dipendente di una impresa edile locale, avrebbe riportato alcune fratture, ma le sue condizioni non sono gravissime. Intorno alle 11.30 invece l’allarme è arrivato da Bolognola. Anche in questo caso una persona è caduta da una scala che non era stata fissata.

Un 61enne era salito per eseguire alcuni lavori nel cantiere di una casa privata, sulla quale è in corso l’intervento di ricostruzione dopo il terremoto. Era quasi a tre metri di altezza, quando non è riuscito più a tenersi ed è finito a terra. Il personale sanitario, accorso immediatamente, ha disposto il ricovero urgente all’ospedale di Camerino. Per entrambi gli infortuni, sono stati chiamati anche gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast. I tecnici hanno acquisito documenti e sentito i presenti, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e valutare se ci siano responsabilità, in relazione al mancato rispetto delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori.