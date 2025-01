Droga nascosta in camera da letto. Blitz della polizia in centro storico, arrestato un giovane spacciatore

Aveva nascosto nella sua camera da letto circa 90 grammi di hashish: arrestato un 24enne del Gambia. L’operazione anti-droga, eseguita dagli agenti della squadra mobile di Macerata, è stata messa a segno sabato pomeriggio, dopo una serie di indagini, nell’ambito di una attività di controllo volta a stanare i pusher della zona, e in particolare nel centro di Macerata.

È lì, in via Mozzi, che gli agenti di polizia, in borghese, hanno intercettato un 24enne che tenevano sotto controllo già da qualche tempo. Si tratta di un giovane disoccupato, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine. A quel punto è scattato il blitz nell’abitazione.

Nel corso la perquisizione effettuata, gli agenti di polizia, all’interno della sua camera da letto, hanno rinvenuto un panetto di hashish, per un totale di circa 90 grammi, e un bilancino di precisione, oltre ad altro materiale utilizzato per il confezionamento della droga e utilizzato per svolgere l’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale e la droga sono stati sequestrati. Sotto sequestro anche il cellulare del 24enne.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato messo agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip Daniela Bellesi del tribunale di Macerata. Il giovane ha negato che quella droga rinvenuta dagli agenti di polizia fosse sua. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti del 24enne, che è difeso dall’avvocato Luca Froldi.