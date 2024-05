"Due grandi opere grazie a Nencini"

"Un ringraziamento doveroso a Riccardo Nencini, all’epoca viceministro alle infrastrutture, che ha contribuito in modo determinante a superare ogni ostacolo per il finanziamento dell’opera che gli sottoposi come presidente del consiglio comunale di Civitanova" commenta Ivo Costamagna, coordinatore regionale dei Socialisti liberali, dopo il via alla rotatoria e al sottopasso sulla statale. "Erano in pochi a credere che saremmo riusciti a farci finanziare le strutture. Oggi, seppur in ritardo e dopo inutili e costose opere provvisorie (la rotatoria in miniatura) e l’affidamento di incarichi mai utilizzati e utilizzabili, prendono l’avvio due fondamentali opere".