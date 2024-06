Due incidenti a Cingoli: feriti un anziano e un 30enne. L’auto incastrata nel guard rail

Due incidenti ieri a Cingoli. Alle 10.30, un 79enne residente nell’Anconetano con la sua mountain bike elettrica stava scendendo verso Jesi, percorrendo il rettilineo dopo le curve dalla frazione Mummuiola. Nella stessa direzione viaggiava il conducente di un’auto che, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Cingoli, urtava il manubrio della bici facendo cadere l’anziano. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118: il medico, dopo le prime cure, viste le condizioni del ciclista e considerate le modalità dell’accaduto, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza. In codice rosso il ferito, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato caricato sull’elicottero e portato all’ospedale di Ancona.

Poi alle 16.30 un uomo è rimasto bloccato nell’auto distrutta dal guard rail. L’incidente è stato pauroso per la dinamica, ma per fortuna senza conseguenze troppo preoccupanti per l’autista, un 30enne della zona. Da solo, al volante della sua VW Golf stava percorrendo la provinciale per Macerata dirigendosi verso Cingoli. Nel tratto in località Sant’Anastasio, per motivi che stanno ricostruendo i carabinieri di Macerata, l’auto è sbandata finendo contro il guard-rail sul lato destro della carreggiabile. Malgrado il forte impatto, l’autista è rimasto sul posto di guida: maciullato il lato-passeggeri della vettura. Con una squadra dei vigili del fuoco di Apiro, sono intervenuti il personale del 118 di Cingoli e i vigili del fuoco di Macerata. I soccorritori hanno dovuto forzare il portabagagli ed estrarre l’uomo, immobilizzato nell’abitacolo. È stato portato in ospedale a Jesi per le cure del caso.

g. cen.