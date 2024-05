Due milioni per sistemare il rifugio di Cupi

Dalla Conferenza Regionale arriva l’ok al progetto di fattibilità tecnico-economica per la riparazione del rifugio escursionistico di Cupi, ubicato nel comune di Visso, tra i Monti Sibillini. L’importo dell’intervento, per cui l’Ufficio Speciale Ricostruzione riveste il ruolo di soggetto attuatore, è di 2.015.000 euro. "Quanto accadrà a Cupi si inserisce nell’ottica di ripresa e sviluppo del turismo naturalistico/escursionistico nell’a- rea del Parco dei Sibillini interessata dal sisma – dichiara la Struttura Commissariale –. Il tutto attraverso il conseguimento di due macroobiettivi: favorire la ricostruzione e contrastare lo spopolamento". Ecco perché sono previsti interventi su altre due strutture poste lungo il grande anello dei Sibillini. In fase di progettazione Tribbio 2 a Fiastra, finanziato per 1,5 milioni. Primo obiettivo del progetto sul rifugio di Cupi è il miglioramento sismico dell’intera struttura. Tra le principali azioni in programma, ci sono la demolizione delle due scale esistenti e dei muri a confinamento con la contestuale realizzazione di un nuovo corpo scala in acciaio e di nuovi solai in luogo dei vuoti lasciati dalla demolizione delle scale. La riqualificazione strutturale sarà accompagnata dal miglioramento del servizio di accoglienza, con diversificazione e incremento della capacità ricettiva e dell’accessibilità al rifugio in ogni sua funzione.