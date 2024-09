Due set di grande Lube. Ma alla fine fa festa la Sir

Cucine Lube Civitanova

2

Sir Susa Vim Perugia

3

CIVITANOVA: Gargiulo 6, Loeppky 6, Orduna, Bisotto (L) ne, Balaso (L), Boninfante 3, Poriya 3, Larizza 3, Lagumdzija 9, Dirlic 11, Bottolo 14, Davi 6. All. Medei.

PERUGIA: Piccinelli (L) ne, Candellaro ne, Zoppellari ne, Cianciotta, Giannelli 4, Herrera, Loser 11, Ben Tara 15, Solé ne, Colaci (L), Ishikawa 4, Semeniuk 15, Plotnytskyi 17, Russo 12. All. Lorenzetti.

Arbitri: Turtù e Annese.

Parziali: 25-18, 29-27, 15-25, 15-25, 12-15.

Note: durata set: 24’, 35’, 22’, 24’, 18’. Totale: 2h 3’. Civitanova: errori al servizio 23, ace 5, muri 5, attacco 46%, ricezione 41% (24% perfette). Perugia: errori al servizio 23, ace 8, muri 13, attacco 55%, ricezione 55% (27% perfette).

Lube ko, ma Lube ok. La seconda edizione della Jesi Volley Cup va ai campioni d’Italia di Perugia che, in rimonta, superano 2-3 i biancorossi. Senza Nikolov e Chinenyeze, la Lube è stata comunque avanti 2-0 prima che Medei stravolgesse la squadra dando spazio e minuti alle seconde linee, mentre gli umbri hanno mantenuto i big dello starting six. Alla fine dunque ne è scaturita una sconfitta che non fa affatto male, anzi ribadisce il bilancio positivo del weekend al PalaTriccoli ricordando il successo 3-0 sull’Allianz Milano del sabato sera. Mvp Plotnytskyi, top scorer con 17 punti, nelle fila di Civitanova ancora prolifico Bottolo (14).

Primo set. Lo strappo la arriva dopo un’azione prolungata e un duello vinto a rete da Bottolo, seguito dall’ace di Lagumdzija e dalla stoccata di Loeppky (13-9), frutto di un gran lavoro in difesa dei cucinieri. L’ace di Davi chiude i conti 25-18.

Secondo set. Sul 20-17 ecco Ishikawa e il nipponico firma l’ace del sorpasso 22-23. La Lube annulla la palla set e poi va sul 2-0 con un muro e l’ace di Bottolo.

Terzo set. Perugia rientra con la formazione di partenza, mentre Civitanova cambia pelle e non riuscirà più a mettere in apprensione Giannelli e compagni. Ora vi sono Poriya al posto di Bottolo, Dirlic per Lagumdzija e Larizza per Gargiulo. I biancorossi soffrono in ricezione e non mordono in attacco, il gap diventa 8-20 e termina 15-25.

Quarto set. La diagonale biancorossa è composta da Orduna e Dirlic, Poriya resta in campo e viene affiancato da Bottolo. Il servizio di Ben Tara mette in difficoltà la ricezione (10-18). Il parziale si chiude 15-25 come il precedente.

Quinto set. I Block Devils potrebbero già "ammazzare" l’ultimo set (9-13), ma Civitanova continua a lottare e dimezza il divario rispondendo a muro (11-13). Ishikawa rientra e manda i titoli di coda.

Andrea Scoppa