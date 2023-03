Eccidio di Braccano: documentario, lapide dedicata a Terenzi e messa

Con un ricco programma sarà celebrato, tra oggi e domenica, il 79° anniversario dell’eccidio di Braccano. Ad organizzare le iniziative la sezione Anpi 24 Marzo, presieduta da Enrica Bruzzichessi, in collaborazione con il comune di Matelica, coinvolgendo anche l’Ipsia Pocognoni. Oggi alle 12 (aula magna Ipsia) proiezione di un documentario realizzato con il contributo degli alunni e la regia di Lorenzo Paciaroni. Domani (10,30) in località Terra di Mondo, cerimonia in ricordo di Cesare Mosciatti e Ilio Cicculesse, i due ragazzini dilaniati nel 1946 dall’esplosione di un ordigno bellico. Alle 11, a Casafoscola, sarà inaugurata una lapide al partigiano Terenzio Terenzi, lì trucidato insieme al russo Wassili Niestarol il 17 marzo 1944. Le tre giornate termineranno a Braccano, domenica, con la proiezione (10,30) al Museo della Resistenza del video dei ragazzi dell’Ipsia, l’intervento del prof. Angelo Antonelli e la messa in memoria di tutte le vittime.