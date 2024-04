Elezioni, i tre assi del quartiere Montefiore

Cala i suoi assi lo storico quartiere di Montefiore per le prossime elezioni recanatesi. Nomi eccellenti a sostegno, ognuno per la propria parte politica, dei tre candidati a sindaco, ma soprattutto del loro storico quartiere dove si erge la torre del castello del 1200. Per il Pd, che appoggia Antonio Bravi sindaco, c’è l’imprenditore Enrico Polverigiani, classe ’56, da una vita nel settore agroalimentare. Ha conseguito il diploma di perito agrario a Macerata, ha frequentato il sesto anno dell’istituto agrario di Ascoli conseguendo la specializzazione di enotecnico. Dopo diverse esperienze lavorative, sempre nel settore agricolo, ha lavorato in Confagricoltura per tre anni per poi passare all’ufficio acquisti del noto marchio Barilla, responsabile per il centro Italia del grano duro. Da dicembre scorso è in pensione. La sua famiglia, dal 1925, ha un frantoio a Montefano. La moglie è Cinzia ed è padre di tre figli, Michele, Daniele e Gianni. Storico difensore del quartiere dell’antico castello è Pierluca Trucchia che si candida nel partito di Fratelli d’Italia per contribuire a far eleggere sindaco l’imprenditore Emanuele Pepa. Trucchia è sposato e padre di due figli. Dal 1994 è iscritto nel Collegio dei Geometri di Macerata e dal 1997 fa parte dell’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Macerata. Dal 2003 è presidente dell’associazione B. Gigli di Recanati. Amante del canto, ha iniziato nel 2008 la scuola di perfezionamento come tenore. Ricca la sua esperienza politica, rivestendo il ruolo di consigliere comunale sia nel comune di Recanati che di Montefano a partire dal 1995. Trucchia da 25 anni è anche catechista ed organista (parrocchie Montefiore e Montefano). Infine, con un’esperienza lavorativa diversa, si candida nella lista civica "Vivere Recanati", a sostegno di Francesco Fiordomo sindaco, il 41enne Enrico Maceratini, medico anestesista rianimatore e di terapia del dolore all’ospedale Murri di Fermo. Sposato, è padre di due figlie. "Montefiore – afferma – è una delle frazioni che mi sento di rappresentare, è fiera di avere la torre del castello, un bene d’importanza inestimabile che lo lega ancora di più a Recanati poiché è la copia della torre di piazza".

Asterio Tubaldi