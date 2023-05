Evade dalla Pars, ragazza arrestata

Evasa dagli arresti domiciliari, è stata rintracciata e arrestata dai carabinieri Valeria Hrustic, romana 25enne indagata dal tribunale capitolino. La ragazza era stata messa nella comunità "La ginestra" di Corridonia dal 20 maggio scorso, agli arresti domiciliari per via di un procedimento penale in corso davanti al tribunale di Roma. Ma sabato, approfittando di un momento vantaggioso, la giovane ha pensato bene di filarsela. Dalla struttura è partito l’allarme ai carabinieri, che hanno avviato le ricerche e l’hanno rintracciata poco dopo, a circa un chilometro di distanza dalla struttura. Così la ragazza è stata arrestata con l’accusa di evasione. Ieri mattina per lei si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto, in tribunale a Macerata. Difesa dall’avvocato Laura Mariani, di fronte al giudice Daniela Bellesi la 25enne si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del pubblico ministero. Il giudice dunque ha convalidato l’arresto e poi ha accolto la richiesta di termini a difesa: il processo per direttissima è stato rinviato, per valutare eventuali riti alternativi. Per ora la ragazza torna in comunità. Nonostante la giovane età, Hrustic ha già diversi precedenti anche specifici.

p. p.