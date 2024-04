Festa del 25 Aprile in ricordo di Cutini e Scipioni

Si sono svolte ieri mattina a Potenza Picena le celebrazioni del 25 Aprile, e cioè la Festa della Liberazione, organizzate per l’occasione dal Comune e dall’Anpi sezione "Scipioni e Cutini". Alla cerimonia erano presenti le associazioni culturali, combattentistiche e d’arma e le autorità civili e militari. Come da tradizione, l’iniziativa ha visto una prima parte commemorativa nel capoluogo con la deposizione della corona in piazza Matteotti. Subito dopo c’è stato il ricordo dei due concittadini partigiani fucilati dai nazifascisti a Montalto, ossia Mariano Cutini e Mariano Scipioni, lungo le vie intitolate proprio in loro memoria e arricchite quest’anno da una targa. Il programma si è concluso in piazza Douhet a Porto Potenza con la deposizione della corona davanti al monumento ai caduti, per poi proseguire con l’intervento del sindaco Noemi Tartabini e quello del presidente dell’Anpi locale, Luca Manzi.