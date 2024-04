Festa della Liberazione, cerimonia all’ex campo di internamento

Una cerimonia per ricordare le vittime del fascismo si terrà domani, festa della Liberazione, alle 9.30 davanti al cancello del campo di internamento a Sforzacosta. L’iniziativa è della "Casa del popolo 10 F". Davanti all’ingresso del campo, all’inizio della strada Picena e vicino all’incrocio con via Peranda, sarà deposto un mazzo di fiori, "per ricordare ciò che dentro quelle mura è avvenuto – spiega il consigliere comunale Alberto Cicarè – e per rinnovare la nostra fede antifascista in quello che è un simbolo concreto, visibile e visitabile di cosa è stato il fascismo anche qui". Nel campo di Sforzacosta finirono prigionieri di guerra, oppositori ed ebrei, che furono poi uccisi o inviati nei campi di sterminio.