Festa dell’albero tra mobilità e piantumazioni

Sostenibilità ancora protagonista con la seconda edizione della festa dell’albero, organizzata dall’associazione culturale ‘Il borgo’. Il primo appuntamento dell’iniziativa che sarà attiva fino al 16 aprile è al convegno al teatro delle Logge in programma martedì 28 marzo, alle 21.15. ‘La mobilità sostenibile e la coscienza umana salveranno il mondo’ è il titolo della serata, ad ingresso libero, in cui interverranno il campione di ciclismo ed ex commissario tecnico Davide Cassani, Marco Scarponi della fondazione Michele Scarponi e il blogger cicloturistico Fabio Marziali. A moderare sarà il redattore di ‘Tuttobiciweb’ Giorgio Perugini, in una serata in cui si parlerà di cicloturismo, sicurezza del ciclista, mobilità sostenibile e di tutto ciò che ruota attorno al mondo delle due ruote a pedali. Tra i vari spunti su cui riflettere, spicca l’idea di mettere in connessione le varie basiliche del Maceratese e del Fermano. L’incontro è promosso con le associazioni ‘Cammina’ e ‘Ciclisti di campagna’. In mattinata, i ragazzi delle medie Padre Matteo Ricci visiteranno l’azienda agricola Eleuteri, che produce la pesca Saturnia. Il 31 gli stessi studenti saranno impegnati nella piantumazione di alcuni alberi nella scuola primaria di viale della Vittoria e l’indomani lo stesso avverrà alla scuola Nelson Mandela. Alle 17.30 del 2 aprile un albero d’alto fusto verrà piantato al parco dell’Annunziata, in occasione della ‘Caccia alle uova di superborghetto’. Per l’occasione spazio anche a giochi e animazione per bambini. Infine, domenica 16 aprile ecco il trekking urbano, partendo dall’Annunziata per arrivare all’azienda Eleuteri.

Francesco Rossetti