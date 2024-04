Festa di fine Ramadan con cinquanta bambini: una goccia di inclusione

Un bellissimo momento al centro di aggregazione "Mente e corpo in movimento" di Potenza Picena, dove è stata svolta una festa di fine Ramadan a cui hanno partecipato circa 50 bambini e ragazzi (dai 3 ai 13 anni). "La maggior parte di loro sono italiani ma ci sono anche un ucraino, un argentino, un tunisino, qualche senegalese e molti pakistani – spiegano i responsabili di "Mente e corpo in movimento" -. Un bel miscuglio di nazionalità che studia, gioca e impara a conoscersi insieme. E durante le festività natalizie e pasquali li abbiamo portati, cattolici e musulmani, a visitare i bellissimi presepi di Umberto Mariotti. Ma quando abbiamo saputo che due nostri iscritti, avendo raggiunto la pubertà, stavano seguendo il Ramadan, ci è venuta un’idea". Da lì, ci è voluto ben poco a mettere in piedi una festa davvero significativa. "L’abbiamo organizzata con pietanze tradizionali, preparate dalle famiglie musulmane e offerte a tutti – aggiungono gli educatori del centro potentino -. Forse questa sarà una goccia che da sola non può costruire l’inclusione, ma siamo contenti di averla portata".