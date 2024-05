Festa tra sociale e sport con un contest di foto

’Facciamo il Patto’, a Morrovalle prende vita la seconda edizione della festa del ’Patto Educativo Territoriale’ che si terrà domani da mattina a sera.

Vi parteciperanno i 40 soggetti firmatari del patto, organismo costituito nel 2015, che coinvolge enti e associazioni che si occupano di sociale, sport, musica e cultura, con il sostegno del Comune di Morrovalle e dell’Ambito Territoriale Sociale 14, con l’obiettivo di creare una rete educante cittadina. La festa coinvolgerà tutto il centro storico, il Pincio e l’area dell’ex convento di San Francesco e si aprirà alle 10 in piazza Vittorio Emanuele II con una cerimonia di inaugurazione, poi dalle 10.30, prenderanno il via le attività ludiche, sportive e ricreative. Tra le novità, il contest fotografico "Flash di gentilezza": si dovrà scattare una foto inerente al tema del rispetto della persona e condividerla su Facebook taggando le pagine del ’Patto Educativo Territoriale Morrovalle’ e ’Azione Cattolica Morrovalle’. Gli scatti più belli verranno premiati. Ai partecipanti sarà distribuita una scheda per raccogliere i timbri di tutte le associazioni: una volta riempita, bisognerà portarla alla postazione del ’Patto Educativo Territoriale’ per ricevere una sorpresa.