Finanza agevolata per le imprese

Credito e finanza agevolata, un punto di incontro tra i bisogni delle imprese, in un periodo certamente non facile, e le esigenze del sistema bancario. Di questo e molto altro si è parlato ieri pomeriggio all’hotel Cosmopolitan, in occasione del convegno organizzato da Fider, intermediario finanziario, che ieri ha aperto la sua filiale a Civitanova, in zona Cecchetti: la terza nelle Marche. Dopo il taglio del nastro, nel pomeriggio il convegno, moderato dal giornalista Alessandro Caporaletti de Il Resto del Carlino, che ha visto coinvolti imprenditori, associati Fider e addetti ai lavori del settore, provenienti dalle Marche ma anche dalle regioni vicine. Ad introdurre il convegno è stato Edoardo Bigoni, direttore generale di Fider, che ha anche spiegato la scelta di investire nel territorio marchigiano, nonostante i numeri non certamente incoraggianti. "Tra il 2013 e il 2023, nella regione si contano 22 mila attività iscritte in meno. I settori maggiormente penalizzati sono coltivazioni agricole, allevamenti e commercio – ha detto Bigoni -. Non vi ho fornito questi dati per spaventarvi, ma per cogliere tutte le sfide e le opportunità che il mercato ci sta mettendo e ci metterà davanti nei prossimi dieci anni, e non trovarci qui di nuovo ad analizzare gli stessi drammatici dati. Nelle Marche ci sono oltre 150 mila aziende attive, e noi abbiamo voluto investire e potenziare ulteriormente la nostra presenza nelle Marche perché crediamo sia un territorio dal grande potenziale, ricco di eccellenze, con distretti di assoluta qualità rispetto al panorama nazionale, si pensa al legno ed al mobile, al tessile e all’abbigliamento, alle pelli e alle calzature, alla meccanica ed alla cantieristica senza tralasciare il comparto turistico e dei servizi, oltre a tutto il mondo dell’enogastronomia. Siamo convinti che la nostra proposta calzi perfettamente con il tessuto imprenditoriale della zona: offriamo un’ampia gamma di strumenti agevolativi e consulenze mirate, che ormai da anni, fanno parte della proposta di Fider, in affiancamento al rilascio di garanzie e credito alle imprese". Sono intervenuti anche Giuliano Lenta e Mojca Papaleo di Fider, Filippo Corsaro e Alessandro Montalto di Credit Agricole Italia e l’intervento del prof Valerio Malvezzi. Poi una tavola rotonda con la testimonianza diretta di aziende locali.