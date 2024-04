Fioritura primaverile della mela rosa: domenica tra meleti e siti museali

C’è grande attesa per la prima edizione della "Fioritura della mela rosa" a Monte San Martino. L’evento è in programma per domani dalle ore 9 e vi parteciperanno tante aziende produttrici che apriranno le porte dei loro meleti ai visitatori, permettendo di ammirare la spettacolare fioritura primaverile. Questo frutto dalle origini antiche e di recente riscoperta fa di Monte San Martino uno dei più importanti produttori ed il primo ad aver reintrodotto la mela rosa dei Monti Sibillini nel progetto di sviluppo agricolo locale. Un evento che coinvolge non solo le aziende, ma che il sistema turistico del borgo gestito dalla Pro loco cittadina, grazie al quale saranno previste aperture dei siti museali a prezzo ridotto per poter ammirare i capolavori rinascimentali dei polittici di Carlo e Vittore Crivelli, di Girolamo di Giovanni da Camerino, la crocifissione di Guido Reni e gli affreschi di Vincenzo Pagani.