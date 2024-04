Fondi al Comune per 45mila euro da investire tra turismo e digitale

Montecassiano si è aggiudicato un contributo di 45mila euro, per la realizzazione di servizi digitali diffusi dedicati al turismo. Il Comune è infatti risultato uno degli aggiudicati del Bando servizi digitali, alla base del progetto "Borgo digitale diffuso" promosso dalla Regione Marche per sostenere la digitalizzazione dei Comuni marchigiani. Il contributo proviene dai Fondi europei di sviluppo regionale (Fesr) 2021-2027. La progettazione di servizi e forniture relative al bando è stata seguita dall’amministrazione comunale, dal comandante Paolo Toso, con la collaborazione degli uffici preposti e dell’azienda Maggioli. La partnership si è focalizzata sulla stesura della domanda di candidatura, l’attività di project management e rendicontazione e la fornitura di una serie di servizi e sistemi utile a promuovere la trasformazione digitale del sistema produttivo turistico e culturale del Comune.

Tra i servizi ci sono "Toorgame – Marche in Tour" sulla generazione di itinerari di viaggio tematici e corredati da contenuti multimediali; un archivio dei contenuti digitali che consente la commercializzazione delle attività, dei prodotti e dei servizi degli operatori pubblici e privati, collegato con il nuovo portale turistico lanciato per renderlo ancor più fruibile; una guida turistica digitale, alternativa a quella cartacea, facilmente aggiornabile; la realizzazione di un virtual tour dedicato alla Pinacoteca civica, per consentire ai visitatori di esplorare i vari ambienti riprodotti in 3D; infine una campagna fotografica originale, dedicata agli itinerari territoriali.