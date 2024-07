Fondi aumentati per il municipio. Il cantiere dall’inizio del nuovo anno

Il commissario straordinario Guido Castelli ha incrementato il contributo per il restauro e il ripristino del palazzo comunale di Tolentino: un aumento di 2,5 milioni per 8,7 milioni complessivi. "Siamo soddisfatti di questo risultato – commenta l’assessore con delega alla ricostruzione Flavia Giombetti –. L’adeguamento delle risorse è dovuto principalmente all’aumento dei prezzi. Il contributo finanziario è stato aumentato di 2,5 milioni, portando il totale a 8,7 milioni. Giovedì in giunta abbiamo approvato il progetto esecutivo. Nei primi mesi del 2025 dovremmo vedere almeno l’impalcatura in piazza della Libertà. Si tratta della seconda opera pubblica dopo la basilica di San Nicola. Mi appello alla pazienza dei cittadini perché ovviamente per un po’ vedranno una piazza diversa; è in corso un momento particolare per la città, tra i vari cantieri post-sisma, ma poi avremo una Tolentino più bella e più sicura. I lavori dureranno circa due-tre anni. Questo aumento dei fondi sottolinea l’importanza di preservare e restaurare edifici storici come il palazzo comunale, simbolo del patrimonio culturale e architettonico della nostra città. I lavori mirano non solo a ripristinare la struttura dopo i danni subiti, ma anche a garantire che l’edificio possa continuare a servire come fulcro dell’attività amministrativa, istituzionale e sociale di Tolentino. Le ordinanze speciali di cui questo progetto fa parte evidenziano inoltre l’impegno affinché i luoghi di importanza storica e funzionale possano essere riportati alla loro piena operatività. Questo ulteriore stanziamento di fondi permetterà di affrontare con maggiore efficacia le necessità del restauro, garantendo qualità e durabilità dei lavori. Un sentito ringraziamento va al commissario per la sua dedizione nel sostenere la rinascita della nostra comunità. Il suo contributo è fondamentale per la ripresa e la resilienza di tutte le aree del centro Italia. Ringrazio gli uffici dei lavori pubblici, poiché solo chi segue materialmente il progetto conosce l’impegno e il lavoro che vi sono dietro". Nell’ultima seduta di giunta è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo studio Exup di Umbertide. Il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Mariella Rotelli del Comune di Tolentino. Sul fronte ordinanze speciali è stato incrementato anche il contributo per la ricostruzione del polo scolastico Betti di Valfornace (fino 5 milioni complessivi).

Lucia Gentili