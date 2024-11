Formazione sulla sicurezza stradale

Grande partecipazione al corso di formazione sul tema "Infortunistica stradale e controllo mezzi pesanti", organizzato dalla polizia locale di Macerata. Dopo l’introduzione del comandante Danilo Doria, a dare il benvenuto ai presenti è stato l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna. L’incontro ha preso avvio con un intervento introduttivo da parte di Alberto Luigi Valentini (nella foto con Doria e Renna), commissario capo comandante della polizia stradale di Macerata, che ha sottolineato l’importanza di formare gli agenti su tematiche cruciali come l’infortunistica stradale e il controllo dei mezzi pesanti, al fine di garantire strade più sicure per tutti. A seguire, la parola è passata ad Antonio Bernardi, sostituto commissario della polizia stradale in pensione, che ha condiviso la sua vasta esperienza nel campo della rilevazione di sinistri stradali. Il suo intervento è stato ricco di nozioni tecniche e pratiche, utili per le forze dell’ordine impegnate a svolgere controlli efficaci sui mezzi pesanti.