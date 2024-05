"Forno a Legna Frinconi" . Taglio del nastro per la nuova avventura

Il "Forno a Legna Frinconi" fa il suo ritorno a Camerino. Aperto sabato il nuovo punto vendita e caffetteria in località Sfercia con un giorno di festa. Numerose le autorità che hanno presenziato all’evento: il sindaco Roberto Lucarelli, il vice presidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui, il presidente dell’Unione montana Alessandro Gentilucci, il comandante dei carabinieri Angelo Faraca, quello dei vigili del fuoco Carlo di Biagi, per UniCam presente anche il professor Gianni Sagratini a conferma dell’importanza di questa realtà tornata ad operare nell’area camerte. Dopo un’avventura che ha inizio nel 2008, quando Daniele Frinconi acquista un modesto laboratorio di 65 mq in località San Marcello, il forno cresce anche grazie all’aiuto di due collaboratori e della moglie Luigina ideatrice dei noti maritozzi. L’ingresso in azienda del figlio Alessandro Frinconi segna un’importante fase di crescita che porta all’assunzione di collaboratori, con la necessità di costruzione di un nuovo e moderno laboratorio che è riuscito anche se con intoppi a la Sfercia. Alessandro Frinconi, oggi alla guida del team composto da 22 persone, ha ringraziato collaboratori e clienti.