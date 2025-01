Fumogeno e insulti,. Settempeda multata

Tremila euro di multa e l’obbligo di disputare la prossima partita a porte chiuse: ecco le sanzioni comminate dal giudice sportivo alla Settempeda per la gara contro il Trodica dopo la lettura del referto arbitrale. "La partita – si legge nella motivazione – è stata sospesa per 2 minuti per il lancio di un fumogeno da parte della tifoseria settempedana in direzione dell’assistente dell’arbitro, il fumogeno nel cadere gli ha sfiorato la faccia, alcune scintille sono entrate nell’occhio dello stesso causando irritazione e dolore. Inoltre, la stessa tifoseria ha lanciato diversi petardi nel recinto di gioco, che non hanno causato danni, ha intonato un coro denigratorio nei confronti della Lega Calcio e ha reso necessario, a fine gara, l’intervento delle forze dell’ordine a tutela della terna arbitrale, in quanto un gruppo di sostenitori sostava appena fuori il recinto di gioco mantenendo un atteggiamento aggressivo ed intimidatorio verso la stessa".

Ecco gli altri provvedimenti. Eccellenza. Due gare: Bardeggia (Urbino), Lucesoli (Portuali Dorica). Una gara: Monaco (Chiesanuova), Zancocchia (Urbino), Ragni, Testoni (Portuali Dorica). Promozione. Due gare: Vallasciani (Porto Sant’Elpidio), Trinetta (Elpidiense Cascinare), Mazzoli (Lunano), Dolciotti (Settempeda). Una gara: Gabrielli (Azzurra Colli), Paniconi (Sangiorgese), Giuli (Aurora Treia), Atzori (Corridonia), Mancini (Cluentina), Ferrari (Grottammare), Cesca (Montegiorgio), Palazzi (S. Orso), Piermattei (Sassoferrato Genga), Lucciarini (Fermignanese), Rossetti (Marina). Multa di 350 euro all’Azzurra Colli. Prima categoria. Due gare: Romagnoli (Borgo Mogliano), Romoli (Folgore Castelraimondo), Taborro (Urbis Salvia). Una gara: Iacopini (Belfortese), Spinozzi (Casette d’Ete), Morelli (Real Elpidiense), Giubilei (Montecassiano), Troncoso (Urbis Salvia).