Furti a raffica nel fine settimana. Nel mirino i negozi del centro

Furti a raffica, lo scorso weekend, nel centro di Porto Recanati. Nel primo caso hanno agito due giovani extracomunitari che, dopo esser entrati in un negozio di abbigliamento, si sono portati via circa 600 euro di merce. E c’è dell’altro, perché nelle stesso ore un ragazzo - sempre di origini straniera - si è intrufolato in altre tre attività commerciali, arraffando vestiti e anche un profumo costoso. Peccato che le telecamere di videosorveglianza hanno inquadrato sia la coppia di malfattori, sia il ladruncolo seriale. E adesso su tutti questi colpi indagano i carabinieri della locale caserma. I fatti si sono consumati sabato pomeriggio. Nel mirino è finito il negozio d’abbigliamento Aw Lab, lungo corso Matteotti. "Appena la commessa si è distratta – spiega uno dei titolari Gino Scarabotti –, due magrebini (d’aspetto giovane) sono piombati dentro e hanno preso qualche maglia e indumenti per bambini, più o meno 600 euro di roba, per poi scappare. Però, entrambi sono stati ripresi dalle nostre telecamere private e così abbiamo sporto denuncia alla caserma dei carabinieri, allegando i filmati".

Invece, nel tardo pomeriggio è stato visitato il negozio "Profumeria Art et Parfum", in piazza delle Rimembranze. Verso le 19 un extracomunitario, poco più che maggiorenne, si è fiondato all’interno e ha sgraffignato dagli scaffali un profumo (dal valore di almeno 150 euro). Poi se l’è squagliata a gambe levate. Ma è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza interna e la titolare farà presto denuncia ai carabinieri. Inoltre, probabilmente lo stesso soggetto, si è reso autore di un altro furto al negozio Bernys, in via Loreto. Pure qui sono stati trafugati dei capi d’abbigliamento. Idem da Ovs Kids in via Pizzardeto, al confine tra Porto Recanati e Loreto, dove un ragazzo era stato sorpreso a rubare. Tant’è che il fatto era stato denunciato ai militari dell’Arma.

g. g.