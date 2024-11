Giacomelli e Borgiani nel cda Unimc

Il Senato Accademico di Unimc ha designato i nuovi componenti del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione per il triennio 2024-2027. Per il cda stati nominati come componenti Silvana Colella, Anna Ascenzi e Laura Marchegiani in rappresentanza dei docenti, Adriano Morelli per il personale tecnico-amministrativo. Come componenti esterni, scelti tra personalità con rilevanti profili di ordine istituzionale, gestionale, scientifico e culturale, l’imprenditore Enrico Giacomelli (foto) e l’avvocato Guglielmo Borgiani. Giacomelli, esperto di management aziendale, ha ricoperto ruoli di vertice in aziende internazionali, specializzandosi in strategie di sviluppo e innovazione; a giugno è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Borgiani è avvocato cassazionista e socio fondatore dello studio legale Borgiani Parisella e Associati, consulente e fiduciario del consiglio di amministrazione di importanti società. Per il Nucleo di Valutazione, organo indipendente che analizza la qualità delle attività e dei servizi dell’Ateneo in termini di efficienza e trasparenza, sono stati nominati: Dino Mastrocola, già rettore dell’Università di Teramo; Patrik Sambo, dirigente dell’Università Ca’ Foscari; Paola Aiello, direttrice del Dipartimento di Scienze umane, filosofiche e della formazione dell’Università di Salerno, e Barbara Fidanza, docente di finanza aziendale presso Unimc. Sergio Mattarella ha conferito a Mastrocola l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e l’ex rettore è anche Accademico dei Georgofili. Sarò lui il nuovo presidente del Nucleo. "Questi esperti – commenta il rettore John McCourt – portano competenze di altissimo livello nei loro rispettivi ambiti, contribuendo a guidare Unimc verso un futuro in cui qualità, internazionalizzazione e innovazione saranno al centro della nostra missione".