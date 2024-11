Gioco d’azzardo e giovanissimi, un progetto per la prevenzione

Nella Las Vegas delle Marche si cercano progetti per pervenire e contrastare il gioco d’azzardo. L’Ambito territoriale sociale 14 ha emesso un bando per selezionare un ente del terzo settore, quindi che svolga attività di interesse generale e senza fini di lucro, disponibile a realizzare strategie contro la ludopatia. Non sono molte le risorse, regionali, messe a disposizione: appena 21.314 euro per un problema gigantesco e da spalmare su un’area di nove Comuni.

La febbre del gioco aveva issato Civitanova a capitale delle Marche per mole di puntate, circa 174 milioni di euro cinque anni fa. Tutti gli indicatori dicono che il fenomeno non è diminuito e che si abbassa l’età di chi sta davanti alla slot al bar o davanti a uno schermo per le giocate online. Nel settembre del 2023 la giunta regionale ha approvato indirizzi e criteri di ripartizione delle risorse per le azioni di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico e da nuove tecnologie e social network, e l’Ambito 14 è risultato beneficiario dei 21.314 euro da usare per interventi in grado di intercettare situazioni di rischio nel mondo giovanile, realizzando prevenzione e contrasto alle dipendenze negli adolescenti e preadolescenti.

Il progetto si chiama "Promo Ambient" e chi presenterà una proposta economica dovrà prevedere una quota di co-finanziamento a titolo di compartecipazione, pari a non meno del 10% dell’importo totale del contributo. Gli spazi privilegiati saranno gli oratori, i centri di aggregazione giovanili e i centri per la famiglia dei Comuni dell’Ambito sociale 14, quindi Civitanova, Morrovalle, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Recanati, Porto Recanati, Potenza Picena. La fascia di età a cui sono destinati i progetti è quella adolescenziale e pre adolescenziale con l’obiettivo di realizzare laboratori, di giocare e di videogiocare con riflessioni sul gioco, le sue componenti e sull’azzardo, quindi anche sui temi quali adrenalina, fortuna, abilità, creatività. L’accordo di collaborazione sarà stipulato tra il Comune di Civitanova, in qualità di ente capofila dell’Ambito 14, e il soggetto del terzo settore che sarà scelto e che lavorerà fino al 31 dicembre 2025, con la possibilità di prosecuzione per ulteriori due anni.

Lorena Cellini