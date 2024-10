Giorgia muore a 28 anni, si era sposata due mesi fa

Caldarola, 8 ottobre 2024 - Il sindaco di Caldarola Giuseppe Fabbroni ha deciso di proclamare il lutto cittadino per domani. “Una perdita enorme per tutta la comunità”, ha detto, per la prematura scomparsa di Giorgia Mercorelli, architetto e giovane sposa di 28 anni. Solo un paio di mesi fa, il 10 agosto, aveva detto “sì” al suo Ettore Donati. Un amore iniziato quando erano ragazzini. Da tempo affrontava con dignità e dolcezza una malattia. Si è spenta oggi. Lascia nel dolore i genitori Giuseppe e Giuliana (titolare di Edilcasa Caccamo a Serrapetrona) e il fratello Paolo. Il primo cittadino, con un’ordinanza, ha disposto che le bandiere del Palazzo comunale e degli altri edifici pubblici siano esposte a mezz’asta per tutta la giornata in segno di lutto; ha invitato gli esercizi commerciali, le imprese e le attività artigianali ad abbassare le serrande domani dalle 16 alle 17, durante la cerimonia funebre. “Giorgia era una ragazza molto sensibile – ha detto il sindaco -, faceva parte di gruppi giovanili impegnati nel sociale, ed era appassionata del proprio lavoro”. Domani pomeriggio alle 16, nella chiesa “Beato Francesco” di Caldarola, ci sarà l’ultimo saluto. Centinaia i messaggi di affetto per la famiglia. “Era un angelo”, il pensiero unanime.