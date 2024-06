Gli eventi dell’estate. Conferme e una novità

Avrà poco da programmare il nuovo sindaco per l’estate recanatese perché la Giunta Bravi ha già programmato gran parte degli eventi, per lo più appuntamenti già tradizionalmente presenti in città. L’unica novità è il ritorno dell’Emf, l’Electronic Music Festival, previsto per il 26 luglio prossimo che da diversi anni ormai non si era più organizzato in città anche a causa di tante polemiche per la presenza fino a notte tardi in piazza Leopardi di musica a forte volume e di molti giovani che avevano creato qualche problema ai residenti.

Per la gioia degli appassionati di questo genere musicale la Giunta, ha pensato bene di accettare la proposta dell’associazione socio culturale "Sound & More" di Recanati e di concedere un contributo di 2.000 euro per la sua migliore riuscita.

Non mancherà neanche l’appuntamento con "Il paese dei balocchi" in programma il 9, 16 e 23 luglio grazie alla Pro Loco a cui andrà ugualmente un contributo di 2.000 euro su rendicontazione. Approvati anche gli appuntamenti organizzato dalla scuola di musica "B. Gigli": i concerti del "Conero International Piano Festival & Competition" (contributo concesso 2.000 euro) sono programmati per il mese di agosto: il 5 al Cortile di Palazzo Venieri, il 7, l’8 e il 9 all’Aula Magna del Palazzo Comunale.

La scuola ha in programma anche di organizzare la XXIII edizione del "Kammerfestival 2024 -Suoni Oltre La Siepe" nei luoghi più suggestive di Recanati e per questa iniziativa la Giunta comunale ha concesso un contributo di 5.000 euro. Infine il 12 e 13 luglio arriverà il "Recanati Art Festival 2024" per il quale la spesa prevista a carico del bilancio comunale è di 4.500 euro. Non si parla infine di Lunaria, musica sotto le stelle ideata da Musicultura. Toccherà al futuro sidaco programamre gli eventi.

Antonio Tubaldi