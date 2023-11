Gli inglesi Lucie e Jerry: "Il posto perfetto per noi"

Dalla ricerca su internet (sotto Covid) in Inghilterra, alla frazione Pitino di San Severino. Lucie Davidson e Jerry O’Shea, giovane coppia che si è conosciuta all’università a Londra oggi è al timone della società "Pitino Agricolo". E produce olio. "Io e il mio compagno – racconta Lucie – inizialmente eravamo partiti con l’idea di acquistare una casa colonica in Francia o in Italia. Poi abbiamo visto una fattoria, abbandonata dagli anni Sessanta e da tempo sul mercato, a Pitino. Abbiamo deciso di acquistarla (44 ettari e alcuni ruderi da ristrutturare)". Era l’ottobre del 2021, poi dal gennaio 2022 i due giovani – 27 anni lei e 29 lui – si sono trasferiti. "Abbiamo scelto le Marche – prosegue – per il maggior numero di varietà autoctone di olive, un gran numero di vitigni e tutte le sue peculiari tradizioni alimentari. Abbiamo voluto portare questa "diversità agricola" all’attenzione degli stranieri che amano il cibo e i prodotti italiani, ma vogliono scoprire qualcosa di nuovo, di autentico. Pensiamo che la cosa più importante per promuovere il turismo marchigiano sia far conoscere la grande cultura della buona tavola e del benessere. Qui c’è tutto: natura incontaminata, animali, il settore agricolo è fatto di piccole proprietà di qualità, non è diventato "industriale" e il rapporto qualità-prezzo è ancora buono (a differenza della Toscana). Per noi è il posto perfetto". I due giovani, oltre ai cento ulivi secolari già presenti, hanno piantato altre duemila piante, per un’agricoltura biologica; hanno già effettuato tre raccolte, da quando sono a Pitino, e iniziato a vendere l’olio in Inghilterra. Coltivano tartufi e vogliono produrre anche vino. Puntano ad un turismo "sostenibile ed esperienziale", a partire dall’oleoturismo. Il sogno è costruire un b&b, un agriturismo e un luogo degustazioni, in aggiunta alla società agricola. Nessuno dei vicini parla inglese. "Ma è stata la nostra fortuna per imparare la lingua. Dal canto nostro, per promuovere questi borghi rurali, abbiamo partecipato ad una serie televisiva "Help!We Bought a Village" su Channel 4 in Inghilterra, diffusa anche in America e Spagna".

Lucia Gentili