Gli studenti dell’Alberghiero fanno centro con il tiro a volo

A lezione di tiro a volo, teoria e pratica, per una settantina di studentesse e studenti dell’alberghiero "Girolamo Varnelli" di Cingoli, frequentanti i corsi di turismo, sport e benessere. Con il gruppo dell’istituto, il vice dirigente scolastico Leonardo Lippi e alcuni docenti. L’iniziativa nazionale programmata dalla Fitav-Federazione italiana tiro a volo e inserita nel progetto "Linea verde" coordinato dal responsabile Sergio Carella, è stata egregiamente ospitata nell’impianto federale di Montecosaro, dallo staff del sodalizio Tav presieduto da Alessandra Porfiri, presenti Gioele Carletti, giovane atleta delle Fiamme oro testimone dei "Valori dello sport", il campione mondiale a squadre Andrea Andreozzi istruttore nell’occasione con quello federale Franco Piscitelli, Alessandro Petrini impegnato collaboratore per lo svolgimento dell’evento, figlio dell’indimenticato Luigi, dirigente Fitav e Stella di bronzo al merito. Ha inviato un saluto Luciano Rossi, presidente della Fitav e dell’Issf-International Shooting Sport Federation. L’incontro è iniziato nella sala annessa alla struttura, con l’esposizione di argomenti riguardanti bullismo, cyber bullismo, corretti stili di vita, idonea alimentazione, autocontrollo. Si è poi proceduto ad approfondire la conoscenza dell’attrezzo sportivo, lo specifico fucile per l’esecuzione del tiro, la descrizione del piattello e della munizione impiegata. Quindi, ogni alunna e alunno in pedana per la prova pratica.

Al termine dei tiri, il migliore è stato Francesco Pioli della terza classe AT-BTS, con tre centri su tre alla prima fase; secondo Simone Paciarotti, con due su tre. La giornata si è conclusa con l’attribuzione della medaglia Fitav a ciascuna rappresentanza del "Varnelli".

Gianfilippo Centanni