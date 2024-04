Gli studenti dell’Artistico protagonisti su Rai 1 nella rubrica Maturandi

La classe quinta D del liceo artistico "Cantalamessa" è stata scelta per partecipare alla rubrica "Maturandi", all’interno del programma di "Uno mattina in famiglia", di Rai 1. "La partecipazione degli studenti alla trasmissione è la testimonianza del fatto che le nostre scuole sono centri di eccellenza e questo è per noi motivo di grande orgoglio – commenta l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Katiuscia Cassetta –. Inoltre il programma rappresenta una preziosa vetrina per mettere in mostra le bellezze artistiche dei nostri contenitori culturali e della città". La selezione è avvenuta in occasione di un incontro che si è tenuto al teatro di Urbisaglia con il regista, di numerosi film e fiction per la Rai, Luca Brignone, e la scrittrice, consulente e autrice per la Rai, Dora Albanese. Durante il convegno, incentrato sui campi d’internamento del territorio maceratese, sono stati proiettati due video, interamente realizzati dagli alunni della classe 5°D indirizzo Audiovisivo e Multimediale, sull’argomento e la consulente di "Maturandi", Dora Albanese, colpita dal lavoro di ricerca storica e di storytelling realizzato dagli studenti, ha invitato la classe a partecipare al programma. La rubrica "Maturandi" si aprirà con un approfondimento sulla realtà storico-culturale, sociale e artistica di provenienza degli studenti e dopo il servizio sulla città di Macerata si terrà un dibattito con gli studenti della classe quinta D al liceo artistico. Le riprese televisive verranno effettuate durante la mattinata di domani nei luoghi iconici del centro storico della città di Macerata come lo Sferisterio, piazza della Libertà e la Galleria dell’Eneide, all’interno dei Musei Civici di Palazzo Bonaccorsi e poi nella sede del Liceo artistico con protagonisti gli studenti che saranno intervistati dal giornalista Stefano Pieri. La rubrica sarà poi trasmessa sabato 13 aprile, a partire dalle 9.45 su Rai 1.