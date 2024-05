Gli studenti ispirati dal poeta in gara per la fase regionale del concorso

L’idillio "Alla luna" e una riflessione sulla moda contenuta in "Detti memorabili di Filippo Ottonieri" sono i testi leopardiani che hanno ispirato gli studenti partecipanti alla fase regionale del Premio Leopardi, giunto quest’anno alla settima edizione. Il liceo Leopardi di Recanati ha partecipato con due lavori, uno curato da Daniela Frugis e Francesca Longarini per l’indirizzo delle scienze applicate, l’altro da Mauro Marconi e Cinzia Storti per l’indirizzo scientifico. Presenti anche l’istituto comprensivo Badaloni-San Vito e l’istituto Mattei con i quali il liceo Leopardi ha stretto, ormai da alcuni anni, una felice collaborazione.

La premiazione, che ha visto al secondo posto Benedetta Cingolani, alunna dell’indirizzo linguistico del liceo Leopardi di Recanati, si è svolta nell’aula magna della sede scolastica di via Aldo Moro, al cospetto delle autorità, del Presidente del Centro nazionale studi leopardiani Fabio Corvatta, e di tutti i docenti e studenti intervenuti alla giornata finale del corso di formazione organizzato, come tutti gli anni, dalla Rete Compita Marche. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno offerto dalla Algam Eko, dalla Bcc Recanati e Colmurano e dalla Principato – Gruppo editoriale Eli.