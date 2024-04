Gli studi e i documenti: "La Filarmonica deriva dalla Società del Casino costituita nel 1808"

"Lanzavecchia cita il mio libro ’Società Filarmonico Drammatica’, - e di questo lo ringrazio - pubblicato nel 2003, che sicuramente ha letto, dove è tutto è spiegato in modo inequivocabile. Ma, forse per esigenze di spazio e brevità, ne emerge una sintesi che rischia di essere fuorviante". Simonetta Torresi, docente e storica, interviene sulla origine della attuale Società Filarmonico Drammatica di Macerata.

Quando è nata la Filarmonica?

"Bisogna fare attenzione ai nomi: una Società con tale nome è nata a Macerata nel 1861 e ha pubblicato i suoi Regolamenti nel 1865, ma oggi non esiste più, non è quella attuale che si chiama Filarmonico Drammatica".

E qual è l’origine di quest’ultima?

"L’attuale Società origina da una nata nel 1808 quando Macerata e l’odierna regione Marche entrarono a far parte del Regno d’Italia con capitale Milano. In quest’ambito venne istituita la Società Filodrammatica del Casino, che si insediò nei locali dell’odierna biblioteca Mozzi Borgetti, ed ebbe un ruolo importante nelle vicende Risorgimentali. Nel 1860/61, con il neo Regno d’Italia, Macerata vide tradite le sue aspettative: il commissario Lorenzo Valerio la declassò a semplice città capoluogo di provincia, con soppressione di facoltà universitarie e della Corte d’Appello. In questo clima, con il sorgere di diverse ideologie politiche, nella Società Filodrammatica del Casino ci furono attriti e incomprensioni: una parte dei soci lasciò la Società per convergere in un gruppo di giovani musicisti che, dal 1860, si riunivano in un locale dell’attuale via Armaroli. Ciò comportò il bisogno di spazi più ampi e sviluppò l’idea d’istituire una società filarmonica. I nuovi entrati chiesero alla società di provenienza, la Filodrammatica del Casino, di poter fruire del Teatro. Probabilmente la risposta fu negativa perché il neogruppo si insediò nel teatrino di Palazzo Sarnari. Risolto il problema logistico, nel 1861 venne istituita la ’Società Filarmonica’, i cui soci erano prevalentemente provenienti dalla Filodrammatica del Casino, dalla quale uscirono pure molti soci della componente drammatica per unirsi alla nuova società, che cambiò nome e si chiamò ’Società Musicale Drammatica’.

Davvero un bell’intreccio…

"Già, ma non è finita. Nella Società Filodrammatica del Casino perduravano i contrasti, tanto che il 12 ottobre 1866 si divise in due parti e anche il nome venne diviso: da una parte la Società Filodrammatica, dall’altra la Società del Casino. Nel frattempo si era formata un’altra Società denominata Filarmonica e Drammatica, poi nel corso del 1868 un gran numero di soci fuoriuscirono dalla Società Musicale e Drammatica fino a che, nel 1869, venne istituita la Società Filarmonico Drammatica, quella attuale, in cui confluirono sia i soci della Filarmonica e Drammatica, i fuoriusciti della Musicale e Drammatica e quelli della Filodrammatica".

Qual è, dunque, la conclusione a cui è pervenuta?

"La presenza di tutti questi e, soprattutto, di quelli della Filodrammatica nata dalla scissione della Filodrammatica del Casino, fa sì che si possa affermare che l’attuale Società derivi da quella istituita nel 1808, perché solo una componente di quella, la Società del Casino, andò a morire nel 1901, mentre l’altra fu il nerbo vitale della nuova istituzione".