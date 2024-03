Grande gioia per tutte le generazioni con “Aquiloniamo“

Appuntamento per il lunedì di Pasquetta con la terza edizione di “Aquiloniamo – La festa degli aquiloni“, che avrà luogo tra largo Porto Giulio e il lungomare Lepanto di Porto Recanati. La manifestazione, organizzata dalla ditta Mylove Eventi e patrocinata dal Comune, inizierà alle 9 e andrà avanti fino alle 20. A entrare nel dettaglio è l’assessore al Commercio, Stefania Stimilli (nella foto). "Rappresenta ormai un’iniziativa consolidata, tant’è che quest’anno arriveranno ancora più aquilonisti di fama nazionale e non solo – afferma Stimilli –. In spiaggia ci sarà spazio per la loro esibizione con il volo di svariati aquiloni, ma verrà prevista anche una postazione che fungerà da laboratorio per i bambini. E proprio là, i piccoli potranno montare e realizzare degli aquiloni. Ci aspettiamo una grossa risposta dal pubblico, visto che la festa degli aquiloni sta crescendo di anno in anno. Per questo motivo, abbiamo previsto dei truck food su largo Porto Giulio in modo da dare a chiunque la possibilità di farsi un picnic sul litorale. Inoltre, è previsto pure un piccolo mercatino dell’artigianato sul tratto nord del lungomare Lepanto. Ci sono tutti i presupposti per una bellissima giornata di festa".

Mentre nei giorni seguenti si punterà sulla mostra-mercato “Porto Recanati in fiore“, in programma domenica 7 aprile. "Si svolgerà dalla 8 alle 20 lungo corso Matteotti – aggiunge la Stimilli –, nel tratto che va dall’incrocio con via Galilei fino a quello con via Rossini. E verranno espositori locali, tutti specializzati in piante e fiori".